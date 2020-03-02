عبير موسي تِنْدِبْ في وِجْهَها بالشقافْ وتُقيل أحد نوابها من كتلتها

نشر ، اليوم الإثنين 2 مارس ، حزب عبير موسي البيان أسفله للرأي العام
على إثر حضور النائب وعضو اللجنة المركزية لمياء جعيدان بالإجتماع الذي انعقد بقصر هلال يوم 01 مارس 2020 بتنظيم سياسيين صوتوا لحكومة الياس الفخفاخ التي تضم منتمين لتنظيم الإخوان مطلوبين للعدالة الدولية وسبق أن أعلنوا رفضهم لسحب الثقة من راشد الغنوشي على رأس البرلمان وبحضور أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري وذهبوا يتمسحون على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي
واعتبارا لخروج النائب وعضو اللجنة المركزية المذكورة عن واجب الانضباط للحزب وللكتلة البرلمانية وخروجها عن خط الحزب،
يتشرف الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أن
1-إحالة النائبة وعضو اللجنة المركزية بالحزب لمياء جعيدان على لجنة النظام
2-تجميد عضويتها الحزبية في انتظار جلسة المساءلة
3-إعلام رئاسة مجلس نواب الشعب بإقالتها من كتلة الحزب الدستوري الحر وشطب إسمها من قائمة الأعضاء المنتمين إلى الكتلة