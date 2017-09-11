عبير موسي تقول : مرحبا بشكاياتهم ومقاضاتهم مادُمْت لم أعْتَدِ بماء الفرق ولم أفجرالنُّزُلَ

كتبت عشية الأحد 10 سبتمبر الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التدوينة التالية على صفحتها في الفيسبوك
هذا الخبر يتصدر الصفحة الاولى بجريدة الصريح اليوم وتنشره صفحات الفايس بوك وهاهي قناة نسمة تنشره بموقعها الرسمي ..مرحبا بتشويههم ومرحبا بشكاياتهم ومقاضاتهم واتهاماتهم …مادمت لم اعتد بماء الفرق على حراس مقرات الاحزاب ولم افجر النزل ولم اقتل السياح ولم اهرب ابو عياض من جامع الفتح ولم يحصل اثناء تقلدي للمسؤولية هجوم على السفارة الامريكية ولم يحضر الارهابي عبد الحكيم بلحاج مؤتمر حزبي ولم ادع الى « الجهاد » في سوريا ولم اتخابر مع دولة اجنبية ولم اتلق اموالا من الخارج ..لاباس ..لن انال احكاما بالإعدام..يعني ساواصل العمل والنضال من وراء القضبان .. » »والحي يروح » » .. » »الحبس للرجال » » ..سجل يا تاريخ