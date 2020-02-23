عبير موسي تقع في فخّ الإخواني الغنوشي

الان قد حصحص الحق ورفع الغطاء وصرحت عبير موسي بأن حزبها سيحتفل بالمئوية خلال أسبوع
ومن ناحية أخرى تقول أن حزبها لم يعرف التخونج والإسلام السياسي.عبر التاريخ
اقول لعبير موسي هنا جانبت الصواب لان باحتفالك بالمئوية رجعت بحزبك إلى مؤسس الإخوان المسلمين العثمانيين وهو الشيخ الثعالبي
والتاريخ المكتوب يقول أن الثعالبي وبعض شيوخ الزيتونة هم من جاؤوا بالاسلام السياسي الإخواني العثماني إلى تونس وان الشيخ عبد الفتاح مورو هو تلميذ عبد العزيز الثعالبي في المجال الإخواني العثماني.وهو ما جعل الغنوشي يصف الثعالبي بأنه جد الإخوان في النهضة
وعليه فإنك من حيث لا تشعرين ارتمبت في حضن الإخوان وناقضت نفسك بنفسك
وللتاريخ اقول كنت حذرتك من هذا المأل وانسحبت من الحزب لهذا السبب
وقلت في العديد من المقالات أن بورقيبة احتفل في حياته بخمسينية الحزب الحر الدستوري في الثاني من مارس1934 وبذلك فصل بورقيبة بين حزبه الجديد وحزب الثعالبي القديم.
وقلت أن حزب الثعالبي عقد مؤتمره في السابع والعشرين من أفريل 1934 بنهج غرنوطة بتونس وطرد بورقيبة ومن معه من اللجنة التنفيذية وبذلك انتهت صلة بورقيبة باللجنة التنفيذية لحزب الغرانطة ولم تعد المسألة مسألة انشقاق
وبرغم هذه الحجج الدامغة والثابتة تاريخيا تتمسك عبير موسي برأيها الانفرادي وتقرر الإحتفال بمائوية الحزب وهي تحقق بذلك رغبة الرئيس بن علي الذي حاول أن يضرب تاريخ بورقيبة بالعودة بحزب التجمع إلى تاريخ 1920 وتراجع بن علي تحت رفض الدستوريين الأحرار.ابناء بورقيبة وبعد ما اكتشف بن علي علاقة الثعالبي بالإخوان العثمانيين
لهذا كله ومع أنه لم تعد تربطني بالدستوري الحر أي علاقة بعد انسحابي منه ليس لي إلا أن أعبر على آسفي الشديد لما ارتكبته عبير موسي من جريمة في حق الدستوريين وفي حق بورقيبة والتاريخ واقول لها سيحاسبك التاريخ يوما على هذه الجريمة النكراء التي سيلحق بك وبحزبك ضررها قبل أن يلحق الضرر ببورقيبة وحزبه والبورقيبيين من بعده
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الإخواني عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة يصرح في حوار تلفزي بأنه يعتز بعبد العزيز الثعالبي ولسان حاله يقول مرحبا بك عبير وحزبك في حضننا
حسن المحنوش