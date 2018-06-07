عبير موسي تعتبر إقالة لطفي براهم استجابة لرغبة تنظيم الإخوان في طَيِّ ملف الإرهاب

قلنا لكم أن شؤون الدولة تدار من قبل لوبيات وطبقا لحسابات ومصالح ضيقة .. لن نسمح بتواصل هذا الوضع .. لابد من رص الصفوف وضبط استراتيجية محكمة للتحرك الفاعل والتصدي للمخطط الاخواني الخطير ..الأمن القومي خط أحمر
عبير موسي
بيـــــــــــــان
تبعا لقرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الداخلية وتكليف وزير العدل بتسيير الوزارة بالنيابة ، فإن الحزب الدستوري الحرّ
1- يعتبر أن قرار الإقالة ليس إلا استجابة لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها مؤخرا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظل الجدل القائم بين « أطراف التوافق » حول إقالته
2- يحذر من خطورة هذا الشغور في وزارة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج فيها البلاد إلى وقفة أمنية حازمة لتأمين الامتحانات الوطنية وحسن الاستعداد للموسم السياحي الواعد وينبه إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يربك عمل المؤسسة الأمنية وينشر مناخا من عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي ويهدد الأمن القومي ويعبد الطريق للقيام بعمليات إرهابية
3- يعبر عن خشيته من أن يكون تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين و التستر عليهم وعلى داعميهم وغلق ملفاتهم سيما وأنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الاخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية
4- يجدد عزمه على توخي كافة الأشكال النضالية السلمية لإجهاض المخطط الإخواني الهادف لضرب استقرار البلاد وإحكام قبضته على مؤسسات الدولة وبسط هيمنته على المشهد السياسي ويعبر عن مساندته لمختلف القوى الحية الوطنية في تصديها لأعداء الوطن ويدعو إلى رص الصفوف للذود عن تونس وحماية ترابها