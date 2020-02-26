عبير موسي ترتمي بحزبها في حضن الإخوان المسلمين العثمانيين

أن كنت قلت انا ضد النهضة ولا اعاديها فكيف اعادي عبير موسي؟
عبير موسي ارتكبت خطأ كبير لا يغتفر وكان سبب انسحابي من الحزب وهي الانحراف بالحزب الدستوري الحر إلى الحزب القديم حزب الثعالبي وهي تعلم رالثعالبي شهد ضد بورقيبة في المحكمة العسكرية بقصد إعدامه وبتعاون مع فرنسا
قلنا لها الثعالبي هو زعيم الإخوان المسلمين العثمانيين في تونس ومن تلاميذه عبد الفتاح مورو وهذا ثابت تاريخيا وموثق وليس اتهام ولا تجني. فكيف تدعي عبير محاربة الإخوان المسلمين وهي ترتمي بحزبها في حضن الإخوان العثمانيين وزعيمهم الثعالبي ؟
وقلنا لها أثبت المؤرخ لطفي الشائبي أن الثعالبي ما سوني وحتى كتابه كتبه والماسونيين في فرنسا باللغة الفرنسية التي لا يتقنها دون اسم ثم ترجم إلى العربية ونسبوه الى الثعالبي
وقلنا لها بورقيبة فصل بين حزبه وحزب الثعالبي واحتفل في حياته بخمسينية الحزب في الثاني من مارس 1984
وبرغم كل هذه الحجج اصرت عبير على الانحراف بالحزب الدستوري الحر إلى حزب الغرانطة كما سماه بورقيبة حزب الثعالبي
لذلك ليس انا من يعادي عبير بل عبير اختارت عداوة البورقيبيين وتشويه تاريخ حزبهم وزعيمهم بورقيبة وكفاحه ونضاله لتقديمه على طبق من ذهب إلى الإخوان المسلمين بزعامة الثعالبي
وحتى الثعالبي لا تاريخ وطني له ولم يشارك لا في ثورة جانفي 1952 ولا في الاستقلال ولا في بناء الدولة
الثعالبي غادر تونس سنة 1923 وعاد إليها سنة 1937
ثم شهد في المحكمة العسكرية الاستعمارية ضد بورقيبة وغادر البلاد مرة أخرى ومات سنة 1944
لذلك من هو الثعالبي هذا الخائن الذي تحتفل عبير موسي بمائوية حزبه متحدية كل البورقيبيين والمؤرخين لغايية في نفسها
وكيف يمكنكم اتهامي بمعاداة عبير موسي وتقلبون الحقائق وانتم تتبعونها في انحرافها بالحزب دون قراءة التاريخ دون اتخاذ موقف يعيد لها رشدها ويصحح لها اتجاه البوصلة
ويلكم كيف تحكمون
حسن المحنوش