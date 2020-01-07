عبد المجيد تبون يدعو أردوغان لزيارة الجزائر

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الجزائر، وأن أنقرة وافقت على الدعوة
وجه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، دعوة رسمية، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة الجزائر، حيث وجاءت الدعوة في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو وزير، في إطار زيارته للبلاد
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التركية « الأناضول » بيانا للرئاسة الجزائرية أكد أن الرئيس عبد المجيد تبون دعا الرئيس أردوغان لزيارة الجزائر وأضاف أن أنقرة وافقت
وكان وزير الخارجية التركي، قد وصل صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيا وعسكريا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلدين سيتعاونان على أساس مصالحهما المشتركة بشأن القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية
كما تناول اللقاء : الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية، التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة
وأوضح البيان أنه : بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه، بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي اتفق الطرفان، على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وعبرا عن أملهما في أن تكون الندوة الدولية المزمع تنظيمها حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل، الذي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية