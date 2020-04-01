عبد اللطيف المكي يعلن عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورون اليصبح العدد الجملي 423 حالة مؤكدة

أعلن الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحّة اليوم الاربعاء 01 أفريل 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في تونس بعد صدور نتائج 550 تحليلا مخبريّا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 288 تحليلا، مخبر معهد باستور: 214 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة: 48 تحليلا) أسفرت عن 30 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت وتحيين المعطيات، 423 حالة مؤكدة تتوزع على 22 ولاية كالآتي
تونس (104)، أريانة (57)، مدنين (46)، بن عروس (43)، المنستير (26)، سوسة (35)، قبلي (16)، صفاقس (20)، بنزرت (15)، نابل (10)، منوبة (09)، تطاوين (07)، قابس (05)، المهدية (08)، الكاف (06)، زغوان (02)، توزر (01)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (02)، القصرين (02)، قفصة (05)، باجة (01).
– عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 05 حالات
– عدد الوفيات: 12 (03 صفاقس، 01 سوسة، 02 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 01 تونس، 01 مدنين
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا التاريخ إخضاع 18634 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 15473 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و3161 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا
كما تهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد
المصدر : وزارة الصحة