عبد الكريم الزبيدي يلتقي تباعا الرئيس الباجي و رئيس مجلس نواب الشعب

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 22 جويلية 2019 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي
وصرّح عبد الكريم الزبيدي أنّ اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الوضع الأمني بالبلاد وخاصّة على الحدود والجاهزية العليا لقواتنا بفضل التنسيق المستمرّ بين المؤسستين العسكرية والأمنية
كما مثّل اللقاء مناسبة قدّم خلالها وزير الدفاع الوطني عرضا حول الأنشطة التي أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني
واستقبل السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 بقصر باردو، السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني