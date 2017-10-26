عبد الكريم الزبيدي يتفقد الفوج 14 مشاة ميكانيكية والترتيبة الأمنية على الحدود الشمالية الغربية

تفقد السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني ، صباح اليوم 26 أكتوبر 2017، الفوج 14 مشاة ميكانيكية المنتصب بولاية الكاف والترتيبة الأمنية على الحدود الشمالية الغربية
وفي كلمة توجّه بها إلى العسكريين بيّن أنّ القدرات العملياتية لجيش البرّ ما فتئت تتعزّز بتجهيزات متلائمة مع التهديدات غير التقليدية لحماية العسكريين بالإضافة إلى الطائرات دون طيّار مختصة في مجال الإستطلاع والإستعلام والمراقبة الجوية
وأوضح أنّ الحدود الشمالية الغربية المتميزة بتضاريسها ومرتفعاتها الوعرة وكثافتها الغابيّة والتي يجعل منها الإرهابيون مخابئ ومجالات للتنقل والتواصل فيما بينهم هي تحت السيطرة بفضل التنسيق المحكم مع شقيقتنا الجزائر في مجال مقاومة الجريمة المنظمة والإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية وذلك بتبادل المعلومات والتّشاور المتواصل
وأثنى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على مجهودات العسكريين المنتشرين في جبال ورغة ومرتفعات كسّار القلال ولِلّة عيشه للقضاء على المجموعات الإرهابية حتى لا يكون شبر واحد من أرض تونس خارجا عن سيطرة الدولة وسيادتها، مؤكّدا حرص الدولة على تحسين الظروف المادية والمعنوية لكافة العسكريين على مختلف رتبهم
المصدر : وزارة الدفاع