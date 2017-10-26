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عبد الكريم الزبيدي يتفقد الفوج 14 مشاة ميكانيكية والترتيبة الأمنية على الحدود الشمالية الغربية

عبد الكريم الزبيدي يتفقد الفوج 14 مشاة ميكانيكية والترتيبة الأمنية على الحدود الشمالية الغربية

سياسة, عربي | 26/10/2017 |
armée tunisie

تفقد السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني  ، صباح اليوم 26 أكتوبر 2017، الفوج 14 مشاة ميكانيكية المنتصب بولاية الكاف والترتيبة الأمنية على الحدود الشمالية الغربيةzbidi défense tunisie

وفي كلمة توجّه بها إلى العسكريين بيّن أنّ القدرات العملياتية لجيش البرّ ما فتئت تتعزّز بتجهيزات متلائمة مع التهديدات غير التقليدية لحماية العسكريين بالإضافة إلى الطائرات دون طيّار مختصة في مجال الإستطلاع والإستعلام والمراقبة الجوية
وأوضح أنّ الحدود الشمالية الغربية المتميزة بتضاريسها ومرتفعاتها الوعرة وكثافتها الغابيّة والتي يجعل منها الإرهابيون مخابئ ومجالات للتنقل والتواصل فيما بينهم هي تحت السيطرة بفضل التنسيق المحكم مع شقيقتنا الجزائر في مجال مقاومة الجريمة المنظمة والإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية وذلك بتبادل المعلومات والتّشاور المتواصل
وأثنى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على مجهودات العسكريين المنتشرين في جبال ورغة ومرتفعات كسّار القلال ولِلّة عيشه للقضاء على المجموعات الإرهابية حتى لا يكون شبر واحد من أرض تونس خارجا عن سيطرة الدولة وسيادتها، مؤكّدا حرص الدولة على تحسين الظروف المادية والمعنوية لكافة العسكريين على مختلف رتبهم

المصدر : وزارة الدفاع