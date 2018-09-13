عبد الفتاح مُورُو كشاكْشُو تِتْهادِرْ ولم يقرأ تقرير لجنة الحريات

صدفة.. وجدت نفسي أتابع حوار الأستاذ مورو مع صحافيي نسمة.. كدت أصعق لما سمعت: يا جماعة الراجل نائب رئيس مجلس النواب ما قراش تقرير الحريات.. ونزل فيه عفس.. وكشاكش تتهادر.. قالك » التقرير تجاهل حق أمي في نصيبها من ميراث بابا..امي اللي تعبت وشقات تلقى روحها ترث الثمن والسبب انها ولدتني.. » والمصيبة انّ الصحافيين اللي يحاورو فيه طلعو زادة موش قارين التقرير…. وجميع هؤلاء نقلهم: يا سادة يا مادة.. لو قرأتم التقرير راكم تمكنتو من إسكات الكنالو.. لان التقرير ببساطة تحدث على ثمن المتوفى عنها زوجها وقدم اقتراح يسوي بين المرا والراجل في ميراثهم.. مسألة اخرى: شوفو التلوعيب ..يبقى الأستاذ مورو يقبل تجاوز الآية في ميراث الثمن.. ويغص في النظر في تقدير نصيب الذكر بنصيب أنثيين.. وبعد هذا مازلتو معلمين على الاعلاميين لتحسيس المجتمع بمسألة المساواة؟ تي هوما ما عندهمش نفس باش يقراو مائتي صفحة خلّي باش يكتسبو الحجة والإقناع.. براو ليلتكم زينة
الدكتورة نائلة السليني