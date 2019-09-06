عبد الفتاح مورو يعترف بالهياكل السرية للنهضة ويدعي أنهم أقاموها من وراء ظهره

الهياكل السرية للنهضة
هدية أحمد المناعي الذي يتهم النهضة بامتلاكها جهازا سريا الى عبدالفتاح مورو الذي يفند ذلك ويهدد بتحريك النيابة العمومية
حديث عبدالفتاح مورو لصحيفة –الوطن العربي –الجمعة 11-6-1991
شهادة الشريك التاريخي في حركة النهضة الشيخ عبد الفتاح مورو
أقاموا الهياكل السرية من وراء ظهري
الهياكل السرية
سؤال– تذكر أنك أعلنت قي ندوة صحافية سابقة عن هياكل الحركة والأشخاص المشرفين عليها مخالفة في بعض الأحيان لما ذكرته في الندوة خاصة بالنسبة للجهاز السري والأستعلاماتي فهل أن هذه الندوة كانت للضغط على الحركة ووضعها أمام مسؤولياتها أم أنك لم تكن على علم ببعض هياكل الحركة؟
جواب– شخصيا لم أكن على علم بالهياكل السرية بتاتا وقد عقدت الندوة التي أشرتم اليها بناء لرغبة حقيقية لزملائي في الحركة في الأعلان عن هياكل الحركة علنيا وتوسيع مشمولاتها. وقد أدركت خلاف ذلك في الأيام الأخيرة وهو ما عزز تشبثي بالمبادرة
سؤال-أنت عنصر قيادي في الحركة ومن مؤسسيها فكيف غاب عنك مثل هذا الجهاز السري
جواب – لم أكن على علم به والسلطة لها الوثائق التي تثبت ذلك وحتى مؤتمر مارس 1988 لم أحضره فلقد كنت موجودا بالخارج
سؤال-والصادق شورو أمير الحركة هل كنت على علم بامارته؟
جواب– أعرف أن رئيس الحركة هو راشد الغنوشي وأنا أتولى الأمانة العامة ولقد اكتشفت في الهياكل التى تم كشفها أن الأمانة العامة غير موجودة تماما و وضعوني بصفة علنية ولم أشعر بأي خلل بتاتا وكنت أجتمع في هياكل علنية ظاهرة من خلال موقعي كأمين عام للحركة واذا بي أفاجأ بأنه لا وجود لخطة أمين عام
تونس–الوطن العربي –الجمعة 11-6-1991
وأخيرا اذا كان اخوانك قد أقاموا هياكل سرية من وراء ظهرك فهل تعترف بأنك ساهمت في تكوين هيكل سري متمثل في الفرقة الناجية من النار أو الجماعة الأسلامية في سنة 1978 ؟
الدكتور أحمد المناعي