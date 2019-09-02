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عبد الفتاح مورو يخطب وِدَّ إتحاد الشغل مرفوقا براشد الغنوشي

عبد الفتاح مورو يخطب وِدَّ إتحاد الشغل مرفوقا براشد الغنوشي

سياسة, عربي | 02/09/2019 |

استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم بمكتبه السيد عبد الفتاح مورو مرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان مصحوبا بالسيدين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و سمير ديلو رئيس الحملة الانتخابية
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد و الانتخابات
و حضر عن اللقاء الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي ونعيمة الهمامي و منعم عميرة ومحمد علي البوغديري