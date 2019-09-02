عبد الفتاح مورو يخطب وِدَّ إتحاد الشغل مرفوقا براشد الغنوشي

استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم بمكتبه السيد عبد الفتاح مورو مرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان مصحوبا بالسيدين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و سمير ديلو رئيس الحملة الانتخابية
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد و الانتخابات
و حضر عن اللقاء الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي ونعيمة الهمامي و منعم عميرة ومحمد علي البوغديري
عبد الفتاح مورو يخطب وِدَّ إتحاد الشغل مرفوقا براشد الغنوشي
استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم بمكتبه السيد عبد الفتاح مورو مرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان مصحوبا بالسيدين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و سمير ديلو رئيس الحملة الانتخابية