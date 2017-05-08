عادل الجُبير يسلم الرئيس الباجي دعوة للمشاركة في قمة عربية إسلامية أمريكية بالرياض

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 08 ماي 2017 بقصر قرطاج، عادل بن أحمد الجُبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي سلّم رئيس الدولة دعوة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في قمة عربية إسلامية أمريكية على مستوى القادة سيتمّ تنظيمها بالرياض يوم 21 ماي 2017 بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وأكّد وزير الخارجية السعودي أنّ زيارته لتونس لتسليم هذه الدعوة تعكس الحرص الشديد لخادم الحرمين الشريفين على أن تكون تونس حاضرة في هذه القمة التاريخية وأن يكون رئيس الجمهورية أوّل من يستلم هذه الدعوة من بين القادة 17 من الدول العربية والإسلامية الذين ستتم دعوتهم للمشاركة فيها
وأوضح عادل الجُبير أنّ هذه القمة تهدف إلى بناء شراكة جديدة بين العالم العربي والإسلامي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى لمواجهة مخاطر التطرّف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمة لحاضر شعوب المنطقة ومستقبلها
من جانبه، عبّر رئيس الجمهورية عن عميق شكره وامتنانه للعاهل السعودي على الدعوة الكريمة الموجهة إليه لحضور هذه القمة وأكّد أنّه سيلبيها، معربا عن تقديره الكبير لهذه المبادرة التي من شأنها التأسيس لعلاقات تعاون وشراكة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية
كما أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه الكبير لمستوى التعاون المثمر بين تونس والسعودية في كافة المجالات وجدّد حرص تونس والتزامها بمزيد تعزيز العلاقات الثنائية، مُشيدا، في هذا السياق، بالمشاركة السعودية المتميزة في قمة الاستثمار وبالدعم الهام الذي خصصته المملكة لإنجاز مشاريع في تونس، ومنوها بتطابق وجهات نظر البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها محاربة التطرف والإرهاب
جرت المقابلة بحضور وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي
المصدر : رئاسة الجمهورية