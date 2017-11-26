طلب مساندة للنائبين الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي والشاهد عصام الدردوري

فيما يلي نص عريضة منشورة منذ البارحة ،السبت 25 نوفمبر،على الأنترنات تدعو السلط لحماية كل من النائبين بمجلس نواب الشعب ،ليلى الشتاوي والصحبي بن فرج ، و رئيس منظمة الأمن والمواطنة عصام الدردوري، لما نالهم من تهديدات إثر الكشف عن شهادات حارقة حول ملف تأطير واستقطاب وتجنيد ثم تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإلتحاق بصفوف الإرهابيين
على إثر التقدم الذي حصل في التحقيق حول تسفير الشباب التونسي إلى بعض دول المشرق العربي للمشاركة في العمليات الإرهابية، تعالت بعض الأصوات مُهدّدة بتتبّع بعض الشهود الذين قدّموا وثائق تُدين مسؤولين سابقين شجّعوا على تجنيد شبان تونسيين، وبالتضييق على بعض النواب الأعضاء في اللجنة البرلمانية التي أُنشئت لغرض التحقيق في الموضوع،
فإننا، نحن الممضين أسفله
1- ندعو السلطات المسؤولة إلى تنظيم حماية أمنية جادّة لكل من السيدة ليلى الشتاوي والسيدين عصام الدردوري والصحبي بن فرج
2- نؤكّد على وجوب الالتزام بالقانون الذي يحمي المُبلّغين على الفساد بكل أنواعه
3- إجراء تحقيق أمني وعدلي حول كل من يُشتبه في تورّطهم في تجنيد الشباب التونسي، سواء كان ذلك بواسطة التعبئة الفكرية أو بالتمويل أو بالقيام بالتسهيلات الإدارية
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