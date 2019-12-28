طرابلس وفصول المستقبل

بعد أن وصلت طلائع الجيش العربي الليبي الى مشارف احياء طرابلس الكبرى حيث تقطن اكثرية سكانها قبائل ترهونة وورفلة والفرجان والتي عانت الامرين من ظلم الميليشيات وخاصة في بوسليم والهضبة والخلة، فان ملامح الصراع ستتخذ شكل حروب شوارع وانتفاضات للسكان و ثأر بين المجموعات. وبعيدا عن تهديدات اردوغان بالتدخل (وهو الذي يتدخل مباشرة في الحرب منذ سنوات) فان شلال الدم لن يتوقف
لذا، حان زمن التحرك لايقاف اي شكل من اشكال دعم المجهود القتالي والدعوة لخروج كل القوات الغريبة وعلى راسها « فيالق الموت » الارهابية القادمة من ادلب وشرق الفرات
ان تواصل المعارك ودعم التدخلات الخارجية وعلى راسها الاردوغانية لن تنقذ المشروع الاستعماري في ليبيا، بل ستسمح فقط بكب النفايات الارهابية في محيط بلادنا وعلى مقربة من جنوبنا
اما عن التعويل عن التدخل التركي، فقد يعمل على تاخير الحسم العسكري في طرابلس او يؤخر انهيار نظام الميليشيات ولكنه عاجز عن قلب المعادلة … هل حقق اردوغان اي انتصار سياسي او عسكري او جيوستراتيجي في حلب التي تقع على حدوده، او في السودان اين كانت له قواعد ونظام حكم حليف، او في مصر حيث شهد انهيار حلمه؟
ليست المسالة متعلقة بالنكاية او المناكفة بل في امكانية اندلاع حروب قاسية سندفع اثمانها من دمنا واستقلالنا ومستقبل منطقتنا لارضاء مشاريع استعمارية
ما يفرقنا اليوم ليس اصطفافنا وراء هذا الطرف او ذاك بل انحيازنا الى سيادة وطننا او انخراطنا في المشاريع الاستعمارية
نحن اخترنا ا نكون اسيادا وولاؤنا لوطننا وغيرنا اختار أن يكون مخصيا في حريم السلطان او « حركي » في جند العكري او « باندا » في عسكر الإيطاليين…تلك هي نهايات ومالات الحرية في بلدان لا تقدس الراية الوطنية
الدكتور رافع طبيب