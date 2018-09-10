طرابلس : إرهابيوا داعش يهاجمون مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

أعلنت قوات الردع الخاصة الليبية، اليوم الاثنين، إخلاء مبنى المؤسسة الوطنية للنفط فى العاصمة طرابلس، وذلك بعد الهجوم عليه من قبل مسلحين
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني انتشال جثتين وإسعاف 10 مصابين جراء اقتحام مسلحين ينسبون إلى « داعش » مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بطريق السكة في العاصمة طرابلس
ونقلت « بوابة الوسط » عن مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى، مالك مرسيط قوله إن: فرق الطوارئ انتشلت جثتين من مقر المؤسسة، وأسعفت 10 أشخاص جراء المواجهات المسلحة، وحالات اختناق نتيجة الدخان، إلى المستشفيات القريبة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط
وقال المسؤول الطبي الليبي في تصريحه أيضا : إنهم متواجدون بعين المكان ولا توجد إحصائية رسمية نهائية حتى هذه اللحظة
وأكد موقع محلي أن مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم « داعش » اقتحموا مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وتحصنوا داخله