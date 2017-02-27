طبرقة : الكشف عن خليّة داعشية تتكوّن من أربعة عناصر

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة يوم 25 فيفري 2017 من الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكوّن من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و35 سنة يتبنون أفكار تنظيم ما يُسمّى « داعش » الإرهابي ويتواصلون عبر شبكة التّواصل الإجتماعي « فايسبوك » تحت أسماء مُستعارة ويُروّجون للفكر التّكفيري والتّحريض على الإرهاب ونعت أعوان الأمن بالطّواغيت
بمداهمة منازلهم تمّ العُثور على كُتب وقُصاصات ذات منحى تكفيري وحاسوب يحتوي على خُطب تحريضيّة وراية لتنظيم « داعش » الإرهابي
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة بالإحتفاظ بكافّة عناصر الخليّة ومُباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي