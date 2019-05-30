طارق بن عمار يترشح لرئاسة الجمهررية التونسية في ثوبٍ مُقَنَّع

يبدو حسب التسريبات الأخيرة لطارق بن عمار لخاصته أن القرار النهائي قد اتخذ وأن الأمر حسم وأن قادة الغالم قد اختاروا خليل القروي رئيسا للتونسيين
Dans le ventre de la baleine
Un film de Miguel Sanchez
دعيت يوم الخميس 17 نوفمبر 2005 الى « مسدون » وهي مدينة صغيرة في مقاطعة « دوردون » غرب فرنسا
لمشاهدة العرض الأفتتاحي لشريط قصير55 دقيقة تجري أحداثه في تونس وتم تصويره في قرية على مشارف الصحراء عنوانه في بطن الحوت. وهو شريط أهداه صاحبه ميكال صنشازالى الشعب التونسي
سأكتب كلمة عن الشريط فيما بعد لأن الأهم هو ما حدث بعد عرض الشريط والنقاش الذي استمرلحوالي الساعتين بعده
بعد خروج أغلب المشاهدين من القاعة جاءتني سيدة سبعينية شقراء أنيقة على جانب كبير من الجمال تشكرني على مساهمتي الثمينة في هذه السهرة وتلقي علي سؤالا لم أتخيل أبدا أن يلقىيه علي أحد وخاصة في ذلك المكان وفي تلك المناسبة : ما رأيك يا سيد المناعي في طارق بن عمار؟
أتعني السنمائي يا سيدتي ؟
أي نعم
اني أعرفه بالشهرة وأعرف كذلك عائلتة ويبدو أنه أصبح من مشاهير السنمائيين في العالم
هي؟ لا ما ريك فيه كرئيس للجمهورية ؟
استطعت ان أكتم مفاجأتي من السؤال وأجبتها بأن هذا الأمر يتعلق بالشعب التونسي
واستمر الحديث حول حظوظ طارق بن عمار في الوصول الى رئاسة تونس وأسرت لي بأنها خالته وأن هذا الأمر يشغل العائلة وأصدقائها بين ضفئي المتوسط من مدة طويلة. وقبل توديعي ألحت علي على مقابلة ابن أختها ومدتني برقم هاتفه ووعدتني بتهيئة الجوللقاء بيني وبينه يكون للتعارف اولا وربما للتعاون فيما بعد
شكرت السيدة خالة طارق بن عماروتوقف الأمر عند ذلك الحد. ورحت أهيم بخبالي
ترشح طارق بن عمار لرئاسة الجمهورية التونسية عاد من جديد في الكواليس الخاصة جدا بعد 14 جانفي 2011 وتبناه الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة انذاك وفاء للمرحومة وسيلة بنت عمار صاحبة الفضل عليه في مسيرته السياسية وعمة طارق بن عمار
وقد أجل الأمر اعتبارا لكون الظروف لم تكن مواتية وربما لان الباجي رأى أنه هو الأولى بها
وهاهو طارق يرجع باسم نبيل القروي
أحمد المناعي
Dans le ventre de la baleine
Un film de Miguel Sanchez
Fiche technique :
Auteur réalisateur : Miguel Sanchez
Image : Miguel Sanchez
Son : Gonzague Bernard
Interprétation :
Miguel Sanchez dans le rôle du réalisateur
Gonzague Bernard dans le rôle de l’ingénieur du son
Montage : Frédéric Breton
Musique originale : Jean-Yves Hellou « le blues du silence »
Production et distribution : Les Films du Verseau
Avec le soutien d’investisseurs privés
Fiction – 57’- 2005 – Couleur – Support Numérique
Visa d’exploitation CNC en cours
Première :
Cinéma Notre Dame à Mussidan (Dordogne) le Jeudi 17 Novembre 2005 à 20.45 en présence de Ahmed Manaï et Miguel Sanchez dans le cadre du mois du film documentaire
Avant première : Forum des Images à Paris le 15 Septembre 2005