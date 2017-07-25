ضغط عربي لسحب تنظيم بطولة كأس العالم من قطر

نشر موقع « ذا لوكال » السويسري تقريرا قال فيه إن الدول العربية التي أعلنت الشهر الماضي قطع علاقاتها مع قطر طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة بداعي أنها تشكل قاعدة للإرهاب
وأصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع مجلس الوزراء تقريرًا حول « أبرز التساؤلات والانتقادات والإشادات الموجهة للحكومة » خلال الأيام الماضية، وخاصة ما يتعلق بالموقف حيال قطر ووجود قاعدة عسكرية تركية فيها. وذكر المركز أن الدول العربية تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، إلى جانب الإعراب عن الاستياء من القاعدة العسكرية التركية
ورد المركز على سؤال حول تنظيم قطر لكأس العالم بالقول إن الدول العربية، التي ذكر أنها « تعاني من ممارسات قطر الداعمة للإرهاب » وفق تعبيره، تمارس الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل سحب تنظيم بطولة كأس العالم من قطر
وتوقع المركز، في البيان الذي نشرته صحيفة « الأهرام » الرسمية المصرية أن تتأثر استعدادات قطر لاستضافة البطولة بالوضع الراهن، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية والتنديد العالمي بأنها دولة داعمة للإرهاب، الأمر الذي سيشكل تهديدا لاستعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم
كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم أن قطر على دراية بأن السعودية ودول أخرى ضالعة في هكذا تحرك، لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الآن
وحول إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في قطر وتأثير ذلك على المنطقة رد المركز بالقول إن الهدف من القاعدة هو « حماية أهداف المشروع الذي يقوده مروجي فكر الإسلام السياسي في المنطقة، والذي تتزعمه قطر وتركيا » وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الدول العربية ترى في القاعدة « تهديدا لأمن واستقرار المنطقة » إلى جانب القول بأن اتفاقية إقامتها تسبب بـ »استياء الدول الأربع لما فيها من تأثير واضح على استقرار المنطقة » في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر