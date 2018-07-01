صوفية الزناتي تكتب : نساء من قائمات إسلامية رفضن الشوليقة

بالنسبة للجماعة اللي تقلقو من رفضي حطان شوليقة علي رأسي باش نحلف هذا جوابي: موقف مبدئي لا تراجع عنه. نساء من قائمات إسلامية رفضوا الشوليقة. و القسم بنقاوة النية موش بالتمثيلية. ناس تاهت عن الرسمي و بقات تبع في الحكايات التافهة. من الأحسن أنكم تاقفوا شوكة في حلق اللي سرقوكم و خانوكم و باعوا البلاد في صفقات خامجة. شراو الذمم و لوثوا الهمم و طمعوكم بحياة أفضل. خدموا أولادهم و سفروا أولادكم الي الموت. ركزوا ذويهم في المناصب و سهلوا الحرقة لناسكم. كلاو العسل و سقاوكم العلقم… ضحكتو علينا العالم
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