صفاقس: تفكيك خلية ارهابية وحجز كمية من المتفجرات

عملية استباقية فجر هذا اليوم تطيح باخطر العناصر الإرهابية باحدى معتمديات صفاقس و التمشيط مازال متواصلا الى هذه اللحظة
نجحت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بصفاقس بالإشتراك مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وإدارة الوحدات الخاصة فجر اليوم في اماطة اللثام عن خلية ارهابية بايعت تنظيم داعش الارهابي وتحتوي على عناصر مفتش عنها حيث تم القبض على خمسة إرهابيين وسط منزل بإحدى أرياف صفاقس حيث تم حجز كمية كبيرة من المتفجرات فيما لا تزال العملية متواصلة
المصدر : الصفحة الرسمية للنقابة الأساسيّة لقوات الأمن الداخلي بإقليم صفاقس