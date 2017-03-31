صرصارعند الرئيس الباجي والإنتخابات البلدية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 31 مارس 2017 بقصر قرطاج شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وصرّح شفيق صرصار أنه قدّم لرئيس الجمهورية الوثيقة التي أعدّتها الهيئة بعد التشاور مع مختلف الأطراف السياسية واللقاءات مع كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، والتي تحدّد شهر ديسمبر 2017 كتاريخ نهائي للانتخابات البلدية المقبلة
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن رئيس الجمهورية شدّد على أهمية الالتزام بالتاريخ الذي سيقع اقراره لهذا الاستحقاق الانتخابي وضرورة الحرص على توفير أحسن الظروف لتنظيم الانتخابات البلدية
وأعلم شفيق صرصار أن الهيئة ستعقد يوم الاثنين 03 أفريل القادم ندوة صحفية تقدّم خلاله التاريخ النهائي لتنظيم الانتخابات البلدية وأهمّ العناصر المتعلقة برزنامة انجازها
المصدر : رئاسة الجمهورية