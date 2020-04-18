صبرا جميلا يا أهل تونس : مهداة الى الطالبة سماح ضحية تحويل الوجهة والاغتصاب في يوم من أيام الحجر الصحي

يوميات الحجر الصحي الشامل -اليوم الثاني عشر من التمديد- الجمعة 17 أفريل 2020
الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة في زمن الكورونا
للأسبوع الثاني على التوالي يخصص حمزة البلومي جزءا من حلقة برنامجه الحقائق الأربعة الذي يبث على قناة الحوار التونسي للحديث عن قضية سماح خريجة التعليم العالي التي تعرضت الى تحويل وجهتها والى الاغتصاب من طرف مجموعة من المنحرفين في منطقة باب عليوة في العاصمة. تم ذلك عشية احد أيام الحجر الصحي لما فرغت الشوارع والأنهج من المارة مع اقتراب موعد حظر التجول حيث اقتربت منها فتاة وأجبرتها رفقة عصابة من المنحرفين للذهاب معهم الى مكان مهجور وفعلا نجحوا في تحويل وجهتما ولما تأكدت أن الغية من ذلك هو اغتصابها هربت من الشقة العلوية التي كانت محتجزة بها عبر الارتماء في خارجها مما تتسبب لها في كسور ورغم ذلك تم اجبارها على الرجوع لمكان الحجز واغتصابها. ما تجدر الاشارة اليه والتنويه به هو شجاعة سماح ورغم الضرر الحاصل في جسمها فانها تكلمت وجعلت من نفسها رمزا لمئات من النساء والفتيات ولأطفال الذين يتعرضون للعنف الجسدي في الشارع وداخل الأسرة وللاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى ويفضلون الصمت حتى لا يشار اليهم بالأصبع على اساس ان البعض لا يزال يحمل الضحايا جزءا من المسؤولية في تعرضهم الى الاعتداءات الوحشية. صحيح أن الاعتداء الوحشي على سماح ترافق مع الظرف الذي تمر به البلاد الذي استوجب اقرار الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان ولكن مثل هذه الأعمال موجودة طيلة أيام السنة لكن حصول هذه المأساة لسماح هي فرصة لطرح الموضوع في ظروف انتشار وباء الكورونا حيث تفيد كل الاحصائيات الى تضاعف حالات العنف الجسدي والجنسي ضد المرآة داخل المنازل وفي اطار العلاقات الزوجية والأرقام مفزعة وسنعود للموضوع بتفاصيل أكثر في يومية أخرى
تحية لسماح على شجاعتها وعلى صبرها وعلى عدم صمتها وعلى ثقتها في القضاء تحية للأمن الذي استطاع أن يوقف كل عناصر العصابة في وقت قياسي تحية لهبة التعاطف والمساندة التي بلغت ارقاما قياسية من التونسيين في داخل البىد وخارجها تحية لكل الاطار الطبي بمختلف اختصاصاته الذي يرافقها حتى تسترجع عافيتها الجسدية والمعنوية تحية للمحاميات والمحاميات الذين تطوعوا للدفاع عنها وتحية متجددة للسيد حمزة البلومي ومن خلاله لكافة الاعلاميين الجديين وهة من شأنه أن يزيد في وعي السلط العمومية والحكومية بضروة ايلاء موضوع العنف كل ما يستحقه من معالجة بالاعتماد على كل المقاربات ومنها التربوية وهي مناسبة للتذكير بالمبادرة التي اعلنها السيد حاتم بن سالم وزير التربية السابق فيما يعلق بادراج تدريس جسم أطفالنا بمختلف مكوناته والتطورات الحاصلة فيه حتى يكتسبوا وعيا ومناعة تساعدهم على مجابهة كل انواع الاعتدتءات التي قد يتعرضون اليها.
الوضع الوبائي في تونس ليوم الجمعة 17 أفريل 2020 : عدم تسجيل أي حالة وفاة
أعلمت وزارة الصحة أنه بتاريخ 16 أفريل 2020، تم إجراء 710 تحليلا مخبريا : المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 179 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 273 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 48 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 54 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 38 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 118 تحليلا
ولقد تم تسجيل 71 تحليلا إيجابيا، 29 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و42 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 864 حالة مؤكدة من بين 14640 تحليلا جمليا، نذكر فقط الولايات التي بها أكثر من 30 اصابة : تونس 193- أريانة 89- بن عروس 87- مدنين 84- قبلي 76- سوسة 71- منوبة 37- المنستير 36- صفاقس 31- تطاوين 32- قفصة 32.
أما عدد الوفيات 37: تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين : 1
من جانب آخر، تعلم الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 1595 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 32 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض
وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي. هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا. وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
مجلس الأمن القومي يقر مبدأ تمديد ثان للحجر الصحي ويوكل للحكومة ضبط تفاصيله
بقي الراي العلم مشدودا الى القرار الذي سيتخذه المجلس الأمن القومي المجتمع عشية اليوم بشأن مواصلة اجراء الحجر الصحي الذي تنتهي مدته يوم الأحد 19 أفريل ومعلوم أن في المرتين اتخد القرار في مستوى هذا انعقد بقصر قرطاج بعد ظهر الجمعة 17 أفريل 2020 . لكن بلاغ المجلس الأمن القومي والذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبحضور رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ اكتفي في ختام أشغاله الاعلان عن التمديد في الحجر الصحي الشامل وسوف تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك
وفي انتظار ما سيعلنه رئيس الوزراء من تقييمات مدققة حول تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا ومن قرارات تفصيلية جديدة في الخطاب الذي بات منتظر أن يلقيه بعد غياب لا فت نشير الى التناقض الذي تضمنه بلاغ المجلس الأمن القومي
فمن ناحية يقر التمديد في الحجر الصحي (تواصل التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل وعدم التجمهر في الفضاءات بمختلف أنواعها وأشكالها وأسبابها) لكن من ناحية أخرى يذكر البيان أنه » تم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم « . ماهي الاستثناءات التي ستمنح خاصة وأن منع الجولان هو اجراء ليلي يقع اللجوء الية يوميا بعد أن يكون المواطنون المعنيون بالعمل أمموا عملهم والمواطنون الذين اضطروا للخروج لقضاء أشياء ضرورية قد قاموا بها. لا شك أن مثل هذه الضبابية التي تميز بها بلاغ طال انتظاره سيتحتم على السيد رئيس الحكومة توضيحه في خطابه المنتظر غدا
اختلاط الجمهور في النهار في زمن الحجر وتجمهره في الليل : اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن
لفت انتباه الرأي تنقل السيد وزير الصحة الى سوسة أمس الخميس لتدشين البناية الصحية المخصصة التي تبرع بها مشكورين مجمعة من أصحاب الأعمال من مدينة سوسة. وان كان طبيعيا أن يكون الوزير حاضرا في حفل التدشين لتتسلم بذلك الدولة رسميا هذا الانجاز ويقوم ممثلها بشكر من تفضل باهدائه للدولة فأننا نحمله مسؤولية عدم الحرص على أن تتم الزيارة في ظروف لا تسمح بتجمهر كبير داخل البناية وخاصة خارجها. ومع تقديرنا المتجدد للمجهود المبذول من طرف الوزير في تنظيم صفوف القطاع مرجع نظره والذي يقوم بعمل جبار في وقاية ومعالجة المجتمع من أخطار الوباء لكن لا نفهم وجود تشكيلات شبابية وغيرها وبإعداد كبيرة الا من باب التعبئة السياسية لطرف دون غيره. سننظر الأسابيع للتأكد من أن هذا التجمهر لم يلحق أضرارا نتيجة تصرفات اشتكى منها السيد وتذمر الى حد البكاء خوفا على مواطنيه من نتائج التجمهر والاختلاط. أما الحدث الثاني تعود مسؤوليته الى السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته أمس الى ولاية القيروان ومارافقها ايضا من اختلاط. فاذا كان فعلا محمودا أن يزور الرئيس مصنعا تجند المشرفون عليه عمالا وأعرافا للعمل فيه بدون انقطاع منذ يوم 20 مارس دون العودة الى منازلهم فان توقف الركب الرئاسي في منطقة العبابسة من معتمدية حفوز مرة أولى على السابعة مساء وعودته ثانية الى المكان ثانية على الساعة العاشرة طرح عدة تساولات خاصة وان كلا الزيارتين وقعتا زمن حظر التجول. صحيح أن السيد الرئيس عرّج في كلمته في افتتاح اشغال مجلس الأمن القومي على الزيارة التي أداها في وقت متأخر من مساء أمس إلى عدد من المناطق بولاية القيروان لتوزيع مجموعة من المساعدات ». لكن لا يمكن لنا أن السيد الرئيس بقي ينتظر هذه الزيارة حتى يتعرف على » حالة البؤس والفقر والإملاق ». فهو رئيس دولة عصرية لها من الأجهزة ومن المسؤولين الجهويين والحليين الذين يتولون القيام بالمتابعة والاعلام. لن نوجه نقدنا الى السيد الرئيس على توقفه الأول فذلك اللقاء مكنه من التعرف بان عينيه على أحد المواطنين الذين لم يكن له من غذاء يقدمه لعائلته سوه عظمة (بيضة) لكن لم نسمع منه وهو صاحب الأمر القاضي بمنع التجول نهيا ولا اقناعا بضرورة احترام ذلك وذلك وفق الشهادات التي تناقلتها وسائل التواصل عن هذا اللقاء فهل أن ما صرح به اليوم من » أن وضعيتهم الاجتماعية هي التي تجعل هؤلاء غير معنيين ببعض القرارات » هو بمثابة التبرير لهذا التفهم الرئاسي. ومع حالة التأثر التي نشترك فيها مع الرئيس فاننا لا نرى ان المعالجة الضرورية لهذا الوضع المتردي يمكن ان تتم عبر دعوة أهالي العبابسة الى انتظاره ليعود اليهم ثانية وفي نفس السهرة محملا بأكياس من الغذائية وسط صخب كبير وصوت مسؤول يبحث عن صاحب الكعبة عظم وعلمنا أنه المدعو « رويحة » وتبينا اليوم أن اسمه الحقيق هو كريم . سيدي ماضر لو عاد بعض أفراد ركبكم مصحوبين بعمدة الدوار أو بكبير الحومة وقاموا احتراما لحظر التجول وقدموا لكل عائلة ما ان تفضلتم بتقديمة وهي كما قلتم » ليس منة من الدولة » ونما واجب. فعاداتنا الأصيلة والتي تعلمانها من السابقين رحمهم اله أن نقدم الاعانات لأصحابها في الليل حتى لا نرى و لا نرى ولا يشعر أحد بالفضل ولا أحد بالاهانه
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بالنسبة لخرجة رئيس الجمهورية الليلية في العبابسة التي كان لها تداعياتها اليوم على السلطة المحلية بالمنطقة التي حل بها الركب الرئاسي. لقد تناقلت وسائل الاعلام ة اليوم الجمعة 17 أفريل خبرا ننقله عن السيد خليفة القاسمي حول قيام عدد من أهالي منطقة العبابسة أمام باحتجاج مقر معتمدية حفوز مطالبين بالمساعدات الغذائية ومنح قارة وسط حالة من الاحتقان والتوتر رافعين شعار « ديقاج » في وجه معتمد الجهة. حسب نفس مصدر الخبر كان في مقدمة المحتجين المواطن كريم « رويحة » صاحب حادثة البيضة والذي التقى البارحة رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب تصريح معتمد حفوز عادل القادري . بل ان الأمر لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث » تعهّد المعتمد برفع قضية إلى القضاء نتيجة السب والشتم الذي تعرض اليه من قبل الشخص المذكور وشخص ثان، حيث اتهمهما بتحريض باقي الحاضرين ورفع شعار « ديقاج » وهتافهما باسم أحد نواب الجهة، وقد حضر أعوان الأمن على عين المكان . » ودائما حسب نفس الخبر » أنكر كريم بحروني (رويحة) عملية الاعتداء بالعنف اللفظي على المعتمد، مؤكدا أنه توجه إلى المعتمدية من أجل المطالبة ببطاقة علاج مجانية (الكرني الابيض) ومنحة قارة نظرا إلى أن المساعدة الغذائية التي تسلمها من رئيس الجمهورية تعتبر حلا وقتيا
موضوع يبقى للمتابعة في تكامل وتنسيق بين جميع مكونات الدولة في مختلف درجات المسؤوليات حتى لا ينفلت جزء من الدولة على الجزء المكمل ولا يتخل المواطن أن يمكن الاستفادة مما قد يبدو له تناقض ين أجهزتها. ولا نشك أن رئيس الدولة بوصفة على وحدة البلاد وأمنها سيولي الأمر ما يستحقه من اهتمام وعناية موصولة
في يوم الأسير الفلسطيني : تقرير الصديق والزميل موسى سرور
يوم 17 افريل من كل سنة هو يوم الأسير الفلسطيني يتم فيه التعبير عن التضامن مع المساجين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المختلفة والذي يبلغ عددهم 5000 سجين من بينهم 180 طفلا و700 مريض و من ضمنهم 541 محكوم عليهم بالمؤبد. ويكتسي احياء هذه الذكرى طابعا خاصا هذه السنة باعتبار المخاطر التي يمكن ان تنتج عن العدوى في الأماكن التي يتجمع بها السجناء ومعلوم ان السلطة الفلسطينية ناشدت العديد من الدول للتدخل والضغط لتقوم اسرائيل بإطلاق عدد من الأسرى خاصة من المرضى لذلك طلبنا من صديقنا وزميلنا موسى سرور استاذ التاريخ الحديث بجامعة بيرزيت أن يثري هذه اليومية بتقر حول الأسر وحول العمال الذين يعملون بإسرائيل والذين كان من المفترض أن يعودوا الى عائلاتهم بمناسبة أعياد الفصح اليهودية نورده كما أرسله الصديق اليوم الجمعة
« بخصوص يوم الاسير لم يتم اطلاق سراح اي اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي .حتى المرضى منهم لم يتم اطلاق سراح أي منهم. وكما تعلم هنالك بوادر اتفاق بين حماس واسرائيل حول تبادل اسرى يطبخ في المطبخ ولا نعرف تفاصيله بهدف اطلاق سراح الاسرى المرضى وكبار السن والاطفال والنساء من سجون الاحتلال لا نعرف ما المقابل الذي ستقدمه حماس فيما يتعلق بما لديها من جنود اسرائيليين اسرى
اما بخصوص العمال فان اسرائيل لم ترغب بعودته الى بيوتهم خلال اعياد الفصح لا خوفا عليهم من الكورونا وإنما اذا عادوا الى بيوتهم فلن يتمكنوا من العودة الى اعمالهم داخل اسرائيل بعد الاعياد لان السلطة الفلسطينية ستحجزهم بالحجر الصحي المنزلي وسيخضعون للفحص ولن يسمح لهم بالعودة خوفا من نقلهم المرض الى الداخل المحتل حيث يتفشى كورونا داخل المجتمع الاسرائيلي بشكل سريع وكبير
اسرائيل ستبقي العمال ليس خوفا عليهم وإنما للاستمرار في عملهم فما يهمها هو استمرار عجلة اقتصادها على حساب العامل الفلسطيني
والدليلأن من يصاب من العمال لا يتم معالجته داخل المستشفيات الاسرائيلية وإنما يتم القاؤه على المعابر ويتم الاتصال بالإسعاف الفلسطيني لنقله حيث سجلت حالات عديدة بالصوت والصورة كما ان العامل الذي يصاب اصابة عمل لا يتم علاجه عندهم وإنما يتم اعادته الى الاراضي الفلسطينية.
فكما أخبرتك عزيزي حبيب في لقاءاتنا بتونس انا اسكن في منطقة حدودية حيث يتواجد معبر رئيس لدخول العمال وأيضا المستوطنين وأشاهد العمال على قارعة الطريق.
قبل ايام قليلة اعتقلوا في القدس الشرقية الفرق الفلسطينية الطبية والمتطوعين وهدموا المستشفى المتنقل الذي اقاموه استعداد لمواجهة الحالات المصابة من سكان القدس حيث يتفشى المرض في سلوان احدى التجمعات السكنية الفلسطينية جنوب المسجد الاقصى والتي اصبحت بؤرة الفايروس في القدس الشرقية التي يسكنها 340.000 فلسطيني
التخوف الكبير لدينا من العمال الذين ما زالوا في الداخل المحتل نظرا لسوء اوضاع مبيتهم في اماكن عملهم وضعف الاجراءات الصحية لديهم وتشغيلهم في اماكن يخشى الاسرائيلي العمل بها خوفا من عدوى الفايروس ذلك أن اكثر من نصف الحالات المصابة في الضفة سببها العمال الفلسطيننين الذي يشتغلون في المستوطنات وفي اراضي 48 وأيضا التجار الذين يتعاملون مع الاسرائيلين
تونس- أريانة سهرة الجمعة 17 أفريل 2020
بقلم الدكتورالحبيب كَزْدَغْلي