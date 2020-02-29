شيراز لعتيري تلبس هكّا في الدنيا أما كوزيرة ثقافة تحط شُولِِيقَة على راسها لأنها عَوْرة

شيراز لعتيري تلبس هاكا في الدنيا أما كوزيره تحط محرمة على راسها شقالي وشقتلك إحترام ما بعرف شو … كان جات وزيرة الزبلة والخروبة في الهم عزاء أما الست هانم وزيرة الثقافة …
سامحوني يا خلق ربي أما في ثقافتي، الثقافة والترهدين ما يمشيوش مع بعضهم
شنوا ؟ شقتلي ؟ الدين والترهدين ؟ لا هاذوكا مريقلين. يمشيو ويجيو مع بعضهم في العلن
جلال بن عبدالله
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Chiraz Laâtiri prête serment avec la tête couverte d’un chiffon blanc. Pourtant, des femmes comme Faouzia Charfi et Hager Ben Cheikh avaient montré la voie en refusant de se couvrir la tête lors de la prestation de serment.
Madame le ministre de la Culture cautionne le discours qui considère la femme comme une 3aoura. Très magnifique ! Une belle concession qui en amènera d’autres… inch’Allah !
Pierrot LeFou