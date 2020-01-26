شورى النهضة الإخوانية يوصي مكتبها التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها انتخابات سابقة لأوانها

عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته 37 يوم الأحد 26 جانفي 2020 الموافق لـ 1 جمادى الآخر 1441 هـ حيث ناقش المجلس خيارات الحركة بعد تكليف السيد إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة وإثر الاستماع الى تقدير موقف قدمه المكتب التنفيذي وورقة لجنة السياسات وبعد حوار مهم فإن المجلس
1. يرحب بتكليف السيد إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة ويدعوه إلى توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي كما يوصي المكتب التنفيذي بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم.
2. يدعو في الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الثورة الى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
3. يهنئ شباب النهضة بالجامعة على نجاح مؤتمرهم الرابع وانتخابهم قيادة جديدة على رأسها الطالب سفيان القاسمي.
4. كما يترحم بمناسبة الذكرى 26 جانفي 1978 على شهداء الحركة النقابية ويحيّي كل النقابيين بهذه المناسبة مؤكدا على عراقة دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الحركة الوطنية وفي بناء تونس المستقبل.
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
بيان مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية