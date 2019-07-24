شورى النهضة الإخوانية يَلْوى يدَ مرشده ويطالبه بإعادة النظر في قائماتهم الإنتخابية

انعقدت الدورة 29 لمجلس شورى حركة النهضة يومي 23 – 24 جويلية 2019 الموافق لـ 20 – 21 ذو القعدة 1440 هجري
وبعد حوار ثري بين أعضائه وبحضور رئيس الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي، وبعد التداول في ظروف ومقاييس تشكيل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والتفاعل معها في هياكل ومؤسسات الحركة خلصت الدورة الى
1. دعوة المكتب التنفيذي الى مواصلة جهوده في تحسين القائمات التشريعية والاجتهاد في ذلك ما أمكن
2. دعوة أبناء الحركة الى التجنّد من أجل تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات القادمة
3. التأكيد بإجماع المجلس على ضرورة حماية وحدة الحركة ودعمها، ومواصلة جهود التطوير والإصلاح
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
بيان الدورة التاسعة والعشرون لمجلس شورى حركة النهضة الإخوانية