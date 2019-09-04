منطق الصبيان من أتباع الفاشل يوحي بأن الزبيدي كان يهم بالقيام بانقلاب عسكري
عفوا أيها السادة…الجيش الوطني يحمي الجمهورية، ويحمي البلاد، وكلما هددتهما شرذمة من الخونة الا وعليه أن يكون بالمرصاد
وهذه الشرذمة هي التي همت بالقيام بانقلاب على الشرعية، هل من المفروض أن نصفق لها ونهلل؟
ومع ذلك، لم يحصل شيء مباشر، أصلا هذا كله افتراض، لكن ما ننتظره الآن فعلا هو أن تفتح ملفات الخميس الأسود وتعرض على قضاء تونس الحر لا « المريقل »…وعندها ستسقط رؤوس
ولن يرتفع الا رأس تونس
شكرا سيد محمد الناصر، شكرا سيد عبد الكريم الزبيدي، شكرا لكل من يقف سدا منيعا ازاء اللهو بهذا الوطن الجريح
الدكتورة ألفة يوسف