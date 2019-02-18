شكرا أحْرارْ المكنين على ما فَعَلْتُم لِلْغنّوشي

بعض الانتهازيين، لاعقي الاحذية، المتمعشين من خراب تونس، تألموا من « ديغاج » للغنوشي
يتحدثون عن الانتخابات، نسوا دم الشهداء، نسوا الجهاز السري والارهاب المعشش في الدولة
فعلا، وكما قلت دوما، النهضة كارثة لانها حركة ارهابية، لكن الكارثة الكبرى هي الكلاب الانتهازية التي تتمتعش من وجودها
ديغاج أصبحت اليوم عندهم « عنفا سياسيا »، أما العنف الحقيقي الذي عشناه وما زلنا نعيشه فيغضون عنه الطرف
شكرا احرار المكنين، لكن تونس اليوم بين يد الضباع…ولن نسكت
الدكتورة ألفة يوسف
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الغنوشي ما يِتْنَحّى كانْ كِيفْ نقَلْعُوهْ.. وبلاشْ بُنْجْ
صباح الخير صديقاتي وأصدقائي: آخر صيحة في النضال.. »يلزم مقاومة عنف الغنوشي بقفاز من حرير »..وعليه ف »ديقاج » صارت دقّة قديمة ..وموش متمدنة.. صحّة لأمكم يا ولاد شحيبر..تونس قسمتوها طروف طروف.. هاو الزمان المعكوس الخنفوس يعطي للمكاكنية دروس.. والنضال صار بالفيانة باش مشاعر سيدهم ما تتمسّش..وفي الأثناء تونس تغرق في الغرم والدم.. تحبوش نعملو غناية في معارضة الغنوشي من نوع ..أخيرا قالها… وقلبي قلبي.. »لا سيداتي وسادتي الغنوشي ما يتنحى كان كيف نقلعوه.. وبلاش بنج… العنف اللي قيّد الألسن والفكر لازم يتفك.. وما يتفكّش بالدحنيس.. الملفّات المفتوحة ضدهم لازم نوصلو فيها للآخر.. والغمز واللمز ما يجي منّو كان نكاح وذراري.. برّاو ألعبو بعيد.. وخلّيونا نعانيو اللي كاتبهولنا الخالق.. شفتوه الفيديو؟؟ أن شخصيّا أثارني.. الراجل يا ديني يمشي في كورتاج رؤساء .. كسّر الشوكة خلّي يتهد ويفهم أنّ الوضع موش كيفما يظن.. قالك أسلوب حضاري!!!! لا يا نانا ويا سيدي.. صرت متوحّشة لأنّ الضرسة المسوسة ناقبتلي حنكي توّة عندها 8 سنين… وما وفاش الحديث..واللي يرد عليّ نجاوبو بما أدهى.. اقعدوا في مناصبكم ودعونا نبادره بما ملكت أيادينا… بان بالكاشف أنّنا نواجه النهضة ومتمّماتها
الدكتورة نائلة السليني