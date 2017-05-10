شفيق صرصار يفتح باب التراجع عن الإستقالة

أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن المضي في قرار الاسقالة، الذي كان أعلن عنه أمس الثلاثاء رفقة نائبه مراد مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني، أو العدول عنه، يبقى رهين توفر الأرضية الواضحة والثابتة للعمل صلب الهيئة، مشيرا إلى أن عضوين من الهيئة اتصلا به بخصوص كيفية حل الأزمة
وجدد صرصار التأكيد، في تصريح صحفي عشية اليوم الثلاثاء عقب جلسة استماع له من قبل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على خلفية قراره وعضوين آخرين الاستقالة من الهيئة، على أنه سيواصل العمل إلى حين البت نهائيا في هذا الإشكال
وذكر في هذا الصدد، بأن أسباب الاستقالة لا علاقة لها بمسألة أغلبية أو أقلية داخل مجلس الهيئة، أو بالدفاع عن عناصر بعينها كان رئيس الهيئة أوصى بانتدابها، أو استباقا لتقديم تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بعمل الهيئة
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة هو أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد يتصل فقط بمسألة التسيير، بل أصبح يمس بجوهر القيم الديمقراطية، مؤكدا أن أعضاء الهيئة يتعرضون منذ فترة لضغوطات كبيرة، من ذلك إحالة إطار على التحقيق على خلفية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، والمطالبة بـ »طرد 8 من أكفأ الإطارات بطريقة مخزية »، وفق تعبيره
هذه الاستقالات لا يجب أن تؤثر على مسار الانتخابات البلدية المقبلة
أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن البرلمان سينطلق في انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في اقرب وقت ممكن بمجرد إبلاغه بصفة رسمية بملف يحتوي محضر معاينة حالات الشغور في عضوية مجلس الهيئة، وذلك حرصا على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها
واكد الناصر لدى استقباله بعد ظهر اليوم الأربعاء رئيس هيئة الانتخابات محمد شفيق صرصار بقصر باردو ، أهمية الدور الذي قامت به الهيئة في إنجاح الانتقال الديمقراطي بمختلف محطاته الانتخابية
وأبرز، وفق بلاغ لمجلس النواب، أن هذه الاستقالات لا يجب أن تؤثر على مسار الانتخابات البلدية المقبلة، مشيرا إلى أن الاعضاء المستقيلين سيواصلون القيام بمهامهم إلى حين تعويضهم
من جانبه قدم شفيق صرصار أسباب استقالته والعوامل التي تحول دون استمرار اشرافه على الهيئة متعهدا بمواصلة العمل إلى حين سد الشغورات وتسليم المهام الى الرئيس الجديد،وفق ذات البلاغ.
تجدر الاشارة الى أن رئيس الهيئة والعضوين لمياء الزرقونى ومراد بن مولى اعلنوا خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء عن استقالتهم من الهيئة، لأسباب تتعلق بخلافات مع عدد من الأعضاء الاخرين