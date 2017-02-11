شفيق الجراية يبشرأهالي القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة بنزول غيثه النافع

نشر البارحة شفيق الجراية النص التالي على صفحته بالفايسبوك ودفع بعض الدولارات لنشره أكثر ما يمكن ،نستنسخ لكم هذا النص مجانا ولقرائنا التعليق
مساء الخير
تفاعلا مع بعض التعليقات حول الاستثمار في المناطق الداخلية
كنت في سنة 2011 و2012 ورغم المنع من السفر والقضايا الفارغة التي لفقت لي تقدمت بعدد من المشاريع للحكومة وأغلبها موجّه إلى سيدي بوزيد والقصرين ولكن وُوجِهَت هذه المشاريع بالتجاهل والتعطيل وإذ أذكر بهذا فليس من باب لعب دور الضحية ولكن للتذكير فقط وقد كنت أشرت إلى ذلك في أكثر من ظهور اعلامي واستظهرت بالمراسلات والوثائق التي تثبت ذلك
تلك مرحلة من الماضي القريب ولن نقف عندها بالتأكيد وللذين يتسائلون أقولها وللمرة الأولى أنني وعدد من رجال الأعمال العرب نعتزم الشروع غضون الأشهر القليلة القادمة بعث عدد من المشاريع ذات الطاقة التشغيلية المحترمة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة مساهمة منا في دفع عجلة التنمية في هذه الجهات المحرومة
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ملاحظة: لم أكن أنوي الاعلان عن هذه المشاريع إلا عند الشروع الفعلي في الانجاز لأنني أعرف أن التونسيين ملوّا الوعود الوردية التي شبعوا منها ولكني أمام تكرر الأسئلة من هذا النوع أجد نفسي مضطرا للإجابة والتوضيح
شفيق الجراية