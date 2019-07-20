شركتا « لوفتهانزا » و « بريتيش آرويز » توقفان رحلاتهما إلى مطار القاهرة

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية « لوفتهانزا » قررت اليوم السبت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور : لأسباب أمنية
ونقلت قناة « أ.ر.د »عن الشركة قولها في بيان : بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـ « لوفتهانزا »، فقد أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع ». ولم يتم الكشف عن التفاصيل.
وفي بيان لاحق كشف الخطوط الألمانية « لوفتهانزا » أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم غد الأحد
وفي وقت سابق من يوم السبت، أوقفت الخطوط الجوية البريطانية « بريتيش آرويز » كل الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع، إلى حين الانتهاء من النظر في هذه المسألة
وقالت (بريتيش ايرويز) في بيان في وقت سابق إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من السبت « كإجراء احترازي » من أجل عملية تقييم للأمن هناك
وقال البيان : نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم
وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية، التي تراجعها الشركة قالت : لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن
من جهتها قالت مصر إنه لا يوجد قرار من وزارتي النقل والخارجية البريطانية بتعليق الرحلات إلى القاهرة