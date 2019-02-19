شركة فايسبوك مستعدة لوضع خبراتها على ذمة الباحثين والمهندسين التونسيين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 19 فيفري 2019 بقصر قرطاج، خالد قوبعة الخبير الدولي في المعلوماتية ومدير شؤون السياسات العامة في منطقة شمال إفريقيا لشركة فايسبوك
وثمّن رئيس الدولة تواجد كفاءات وخبرات تونسيّة ضمن الإطارات المسيرة لكبرى الشركات العالمية، مؤكّدا حرص الدولة على توفير الإطار التشريعي والمناخ الملائم لتشجيع الشباب على بعث المؤسسات في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
من جانبه أكّد خالد قوبعة استعداد شركة فايسبوك لوضع خبراتها على ذمة الباحثين والمهندسين التونسيين والمساهمة في إنجاح تنظيم تونس للقمة العربية موفى شهر مارس القادم وقمة الفرنكوفونية سنة 2020