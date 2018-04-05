شركة « آرباص » تؤكد استعدادها لتطوير استثماراتها في تونس

وزير الخارجية خميس جهيناوي يتحادث مع رئيس شركة « آرباص » لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
ومثّل اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة نتائج زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون إلى تونس يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018، مناسبة أكّد خلاله الوزير الأهمية التي توليها تونس لمزيد تعزيز التعاون مع شركة « آرباص » في قطاع صناعة مكونات الطائرات، مستعرضا الجهود التي تبذلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي في ظل الامكانيات الهامة المتاحة في هذا المجال
من جانبه نوه السيد ميكايل هواري بمناخ الاستثمار في تونس وبالحوافز والامتيازات التي توفرها تونس لفائدة للمستثمرين الأجانب وبكفاءة الإطارات التونسية وخبرتها الكبيرة، مؤكدا استعداد الشركة لتطوير استثماراها في بلادنا وتوسيع نشاطها وتنويع مجالاته بما يجعل منها قاعدة للإشعاع على دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء