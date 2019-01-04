شرطة طيب أردوغان تشن حملة اعتقالات جديدة في إطار قضية غولن

شنّت الشرطة التركية عمليات دهم طالت أنحاء البلاد لاعتقال نحو 140 شخصا بينهم عسكريون، يشتبه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشل صيف 2016
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن النيابة أصدرت في اسطنبول وقونيا وأنقرة مذكرات توقيف بحق 137 شخصا، وأن عمليات الدهم طالت أكثر من 30 محافظة بينهما أنقرة حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 ضابط صف في البحرية بينهم عشرة لا يزالون في الخدمة
وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ 2016 فيما أقيل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو منعوا من العمل في القطاع العام
ورغم الانتقادات التي واجهتها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان وحتى من حلفائها في الغرب، إلا أن عمليات الدهم تجري بشكل متقطع في تركيا منذ محاولة الانقلاب
ويشير مسؤولون أتراك مقّربون من الرئيس طيب أردوغان إلى أن العمليات ضرورية للتخلص من الوباء الذي تسبب به تغلغل حركة الداعية فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة