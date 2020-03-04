شرطة أردوغان تعتقل صحفيا كشف عودة جثمان ضابط مخابرات تركي من ليبيا

اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في « أودا تي في »، بسبب تقرير كشف فيه مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبياـ وتشييع السلطات الأردوغانية لجنازته في سرية تامة
قالت وسائل إعلام تركية، إن قوات الأمن اعتقلت مدير الأخبار بموقع « أودا تي في » باريش ترك أوغلو، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قتل في ليبيا
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد عرضت محطة « أودا تي في » تقريرا عن تشييع جنازة الضابط في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى
وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات
وعبر إرول أونديروغلو، من منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا، عن سخريه من قرار الاعتقال قائلا في تغريدة: « يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في. مطالبا بإطلاق سراح الصحفي
جدير بالذكر أن ترك أوغلو سبق وأن اعتقل عام 2011 في إطار قضية موقع « أودا تي في » ، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه 19 شهرا
وأرسلت تركيا جنودا ومرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا لمواجهة قوات الجنرال خليفة حفتر