شخص من ولاية تونس يدفع 5 آلف دينار للإلتحاق بالجماعات الارهابيّة

القبض على شخص بجهة الحفصيّة من ولاية تونس يشتبه في انتمائه إلى تنظيم ارهابي، وذلك على خلفيّة توفّر معلومات بخصوص علاقته بعناصر تكفيريّة داخل وخارج تونس، الى جانب تخطيطه صحبة 03 عناصر أخرى للتّحوّل إلى ليبيا عن طريق شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 05 آلاف دينار بالنّسبة للشّخص الواحد بهدف الالتحاق بالجماعات الارهابيّة للقتال
وبمراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، أذنت بإحالة المظنون فيه على إدارة الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الارهابيّة والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أرض الوطن