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شخص من ولاية تونس يدفع 5 آلف دينار للإلتحاق بالجماعات الارهابيّة

شخص من ولاية تونس يدفع 5 آلف دينار للإلتحاق بالجماعات الارهابيّة

سياسة, عربي | 12/10/2017 |
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القبض على شخص بجهة الحفصيّة من ولاية تونس يشتبه في انتمائه إلى تنظيم ارهابي، وذلك على خلفيّة توفّر معلومات بخصوص علاقته بعناصر تكفيريّة داخل وخارج تونس، الىtunisie ministere interieur-communique جانب تخطيطه صحبة 03 عناصر أخرى للتّحوّل إلى ليبيا عن طريق شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 05 آلاف دينار بالنّسبة للشّخص الواحد بهدف الالتحاق بالجماعات الارهابيّة للقتال

وبمراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، أذنت بإحالة المظنون فيه على إدارة الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الارهابيّة والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أرض الوطن