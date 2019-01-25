سيناتور أمريكي يُقِرّ أنّ الإدارة الامريكية أعدّتْ استراتيجية تفصيلية للتخريب في سورية

■ السيناتور الأمريكي الجمهوري : ديك بلاك
□ كم أشعر بالاشمئزاز كلما سمعت أكذوبة المهرّجين الذين يكررون أسطوانتهم المشروخة، بأن الرئيس الأسد قتل الآلاف من شعبه
□ لقد رأيت الكثير من الوثائق التي تظهر الإرهابيين وهم يقتلون الناس ويقطعون رؤوسهم، ولكني لم أشاهد أي جندي سوري يفعل ذلك
□ ترفض الأكاذيب الإعلامية في العالم، أن تعترف بأن أقسى المعارك في القضاء على » داعش » و » القاعدة » أي » جبهة النصرة » قد خاضها الجيش السوري وحلفاؤه، وليس نحن
○ وكان السيناتور بلاك قد كتب سابقاً
□ في العام 2006 قامت الإدارة الامريكية بإعداد استراتيجية تفصيلية للتخريب في سورية، وذلك قبل سنوات عديدة من ظهور ما سموه : الربيع العربي
□ وأخيراً خلال جولتي في شهر سبتمبر 2018 عبر ما يسمونه » سورية المحررة » التقيت كثيراً من شرائح الناس من مسلمين ومسيحيين، بل وحتى التقيت برعاة أغنام
وقد رأيت ابتهاج الناس وسعادتهم بكل تقدم يحققه الجيش السوري في مناطقهم، وهم ينتظرون وصول جيش الرئيس بشار الأسد بفارغ الصبر