سيدي بوزيد: الاتحاد الجهوي للشغل يعتبر « مدرسة » الرقاب ‘ثكنة طالبانية’ تفرخ التكفير والإرهاب

اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في بيان نشره اليوم الثلاثاء 5 فيفري أن المدرسة القرآنية بمعتمدية الرقاب هي عبارة عن « ثكنة طالبانية » تفرخ التكفير والإرهاب وتشجع على التسفير إلى بؤر التوتر / سوريا والعراق وليبيا
وحمّل الاتّحاد الجهوي المسؤولية للسلطتين الجهوية والمحلية من ولاة ومعتمدين تعاقبوا على الولاية وعلى معتمدية الرقاب منذ سنة 2015 ولبعض أعضاء البرلمان
واعتبر الاتّحاد أن إقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب حل منقوص نظرا لما تعيشه الجهة من ‘فساد إداري ومالي على مستوى المرفق العام الذي يعشش فيه الإرهاب المتحالف مع التهريب عبر عديد المسالك
وذكر الاتحاد بحرصه على استقلالية القضاء وبدعم جهوده في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مطالبا السلط المركزية بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات ويفضي إلى تتبع عدلي ومحاكمة كل من يثبت تورطه أو تقصيره من هؤلاء المسؤولين