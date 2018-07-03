سيدي بوزيد : إلقاء القبض على ثلاثة دواعش

تمكنت يوم 02 جويلية 2018 دورية تابعة لمصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد من القاء القبض على 03 عناصر تكفيرية قاطنين معتمدية مكثر ولاية سليانة اعمارهم تتراوح بين 25 و33 سنة وبتفتيشهم تم العثور لدى احدهم على مبلغ مالي قدره 1000 دينار من العملة التونسية وهاتف جوال والذي بتصفحه تم العثور على رسائل قصيرة مع عدد من العناصر التكفيرية داخل وخارج ارض الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي اضافة الى عدد من الصور لعناصر قيادية تابعة لتنظيم « داعش » الارهابي
بمراجعة النيابة العمومية، اذنت باحالتهم على الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم ارهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحري معهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم