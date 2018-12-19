سيدي بوزيد: إحباط مخطط إرهابي والقبض على 8 من « أبناء » راشد الغنوشي

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع المنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد وإدارات الإختصاص من الكشف عن تنظيم إرهابي من « أبناء » راشد الغنوشي مُهيكل ومُقسّم الأدوار يحمل إسم « كتيبة الجهاد والتوحيد » بايع مُتزعّم إحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج، وقد أمكن إيقاف أغلب عناصره، وإحباط مخططاته الإرهابية ومن بينها إستهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة
خلال العملية تم حجز حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر
بإحالة جميع العناصر على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر السيد قاضي التحقيق المتعهد 08 بطاقات إيداع بالسجن في شأن هذه العناصر
عن وزارة الداخلية