Savez-vous pour qui Youssef Chahed trouve de l’argent ?

Au journal officiel de la république tunisienne n°6 du 18 janvier 2019, si Youssef Chahed chef du gouvernement trouve de l’argent pour les retraités de l’amnistie générale ceux qui n’avaient pas cotisé et parmi eux des terroristes . Si Youssef Chahed me fait payer, moi qui avais cotisé des décennies pour les autres et après, ses services me jouent la pièce théâtrale de toutes les fins de mois sous le titre « estime toi heureux que l’on ait pu trouver avec quoi vous verser votre pension ». Lisez chers amis, c’est édifiant :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه والمرفق بهذا الأمر الحكومي
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 15 جانفي 2019
Ezzeddine Zayani