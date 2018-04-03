سيئ الذكر المؤقت منصف المرزوقي يُمنّي نفسه بعودة ثورة البرويطة

كتب البارحة المؤقت سيئ الذكر الحراكي منصف المرزوقي ، الذي تعلم المصافحة من البوترمة أمير قطر ، التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك
البارحة في اجتماع بالحراكيين والحراكيات في باريس
هذه المنظومة البورقيبية البنعلية السبسوية التي تلاحق تونس منذ خمسين سنة هي التي تمنعها من التقدم السياسي والاخلاقي والاقتصادي وانظروا أين وصلت بلدان لم تكن تبعد عنا كثيرا في الثمانينات مثل المغرب وتركيا ولا نتحدث عن كوريا وماليزيا
هذه المنظومة البورقيبية البنعلية السبسوية هي سبب فشل تونس وستبقي سببها لأنها برمتها لا تصلح ولا تصلح
على تونس القطع النهائي مع هذه المنظومة الفاسدة المفسدة وإرجاع القطار إلى السكة وعودة الثورة لمسارها سنة 2019 وإلا لا مستقبل للأجيال