مصر : عناصر إرهابية تقتل 6 جنود بالعريش

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الجمعة، عن مقتل ستة من عناصرها في هجوم استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بسيناء، لافتة إلى إلحاق إصابات وقتل عدد من المهاجمين
جاء ذلك في بيان، حيث قال تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة: قامت عناصر إرهابية مسلحة بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية وإشتبكت قواتنا معها على الفور ونتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عدد من القتلى والمصابين منهم
وأضاف المتحدث العسكري وفقا للبيان الذي وصل لموقع شبكة سي.ن.ن بالعربية نسخة منه: نتج عن الحادث استشهاد عدد (6) فرد من قواتنا المسلحة، جارى تمشيط منطقة الحادث وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة