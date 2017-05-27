بعد نصب كمين محكم ، مسلم غاضب يقع في شباك الحرس الوطني بنابل

تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني يوم 26 الجمعة ماي 2017 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ( مسلم غاضب كما يسميه راشدا لغنوشي )، قاطن بمدينة نابل (عائد من بؤر التوتر)، مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من اجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بـ 12 سنة سجنا
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش
كما ألقت في نفس اليوم فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان القبض على عنصرين تكفيريين توليا تنزيل صور لهما حاملين لأسلحة حربية بإحدى بؤر التوتر و بتعليمات من النيابة العمومية تم الاحتفاظ بهما من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
عن وزارة الداخلية