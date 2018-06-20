يوسف الشاهد يستقبل رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يستقبل بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم
استقبل رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم
وتطرقت المحادثة الى الوضع الاقتصادي والاجراءات التي من شأنها ان تدعم حركية النمو الاقتصادي ونجاعة القطاع البنكي والمالي في تمويل الاقتصاد والتشجيع على الادخار
كما تعرضت الجلسة الى سبل مساهمة القطاع البنكي ومختلف الاجراءات التي من شأنها ان تساعد على الضغط على التضخم المالي ومساعدة المواطنين على تمويل قروض السكن
رئاسة الحكومة