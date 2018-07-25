يا سميّة ما تَنْساشْ الي زوجك المصون سكّن آكْ المرا الي تكون مِنُّو في الشيراتون بفلوس الشعب

للي ما زال ما في بالوش مجلة ميم « ميم ماقازين » الموقع الالكتروني راهو متاع سميّة الغنوشي عاد المدام ومن خلال الموقع متاعها شانّة حرب « ذكية » على بشرى ولجنة الحريات والمساواة … وكي سعاد عبد الرحيم فازت ببلدية تونس مهبطين مقال في الموقع يحكي عالنضال النسوي الجديد . والبارح مقال : « نشطاء للجنة الحريات الفردية : الشعب التونسي لم يفوضكم للتفكير نيابة عنه في خياراته المجتمعية » الحاصيلو الموقع يخدم بقلب وربّ… وانا ما عينيش باش ندخل في نقاش بيزنطي متاع شكون الشعب وشكون موش الشعب … اما انجم نقول الي فمّة مجموعة مالشعب يسألوا زوجك المصون وينهم فلوس الشعب الي كانوا ماشين للشعب والشعب ما شاف منهم كان السراب… وَيَا مدام سميّة راو كي تحب تجيش على لجنة الحريات يلزمك ما تبداش ناسية الي زوجك المصون خذا حريتو طول وعرض كي سكّن اك المرا الي طلعت تكون منّو 😆😆😆 في الشيراتون بفلوس الشعب… وسامحني كان حيرت عليك مواجعك
Ce statut n’est qu’une petite blague, ma réponse était hier au congrès de Tunis l’égalité et les libertés individuelles .
ليلى طوبال