القيادي النهضوي سيد الفرجاني صرّح في قناة نسمة أنه تعرّض للتهديد هو والقيادي لطفي زيتون من قبل زوجة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مكالمة هاتفية تلقاها أحد الوسطاء؟
وصرّح أنه لن يصرّح باسم الوسيط في المكالمة أو الإخبارية ووعد الذين معه في البلاتو النسموي أن يخبرهم بالاسم الذي أخفاه عن المشاهدين
نرجو من جماعة البلاتو في نسمة أن يبادروا بإخبارنا باسم الشخص الذي اتصلت به زوجة رئيس الحكومة تدافع عن زوجها وتتوعّد خصومه… كأنها، في كلام القيادي النهضوي، ليلى الطرابلسي بن علي، في زمانها؟
يا زمان الوصل بالأندلس؟
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حسن بن عثمان