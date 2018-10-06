يابُو قَلْبْ ! الخوانجي عبد الكريم الهاروني يدعو الجبهة الشعبية إلى التعاون مع النهضة

دعا الخوانجي عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم بالحمامات الجبهة الشعبية إلى التعاون معها كما تم التحالف في الانتخابات البلدية الفارطة
ودعا الهاروني ، في تصريح إعلامي نقلتة إذاعة موزاييك.أف.أم ، الجبهة الشعبية ومن والاها من أطراف رفض تحديدها إلى التخلي عن الصدام، قائلا إن : البرامج الانتخابية التي تقوم على مناصبة النهضة العداء برامج لا تنجح
واعتبر الخوانجي الهاروني خلال انعقاد اجتماع المجلس الإستثنائي في الحمامات أنه في حال استمرت الجبهة في توجهها :لقائم على التصادم و الانقسام فإنها ستكون أكبر الخاسرين في انتخابات 2019 وفق تعبيره
وفي سياق متصل نفى الهاروني كل التهم التي وجهت لحركة النهضة في الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي مشددا على القول : حركة النهضة حزب عانى من الظلم والاستبداد وليس له تنظيم عسكري سري
للتذكير فإن لجنة الدفاع عن الشهيدين أثبتت بالوثائق امتلاك حركة النهضة جهازا عسكريا سريا مسؤولا عن العنف والإغتيالات