وزارة النقل تعتبر تصريحات عبد الرزاق الرحال خطأ جسيما و توقفه عن العمل

تبعا لتصريحات السيد عبد الرزاق الرحال، مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، خلال تدخله على أمواج إذاعة « راديو ماد » فإن وزارة النقل تستنكر ما جاء في هذه التصريحات التي لا علاقة لها بالنشرة الجوية وتمس من مشاعر عائلات ضحايا الفيضانات والتونسيين بصفة عامة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به جهة الوطن القبلي
وتلزم هذه التصريحات المعني بالأمر شخصيا ولا تلزم الوزارة ولا المعهد الوطني للرصد الجوي
وبالنظر لهذا الخطأ الجسيم للمعني بالأمر فقد تم إيقافه فوريا عن العمل في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بعد استكمال البحث الجاري في الغرض
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