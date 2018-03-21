وزارة الدّاخلية تُعلم أنه وقع حرق مركز الأمن الوطني بالمظيلة

تُعلم وزارة الدّاخلية أنه اليوم 21 مارس 2018 على الساعة 14.00 وفي المكان المخصص لإنطلاق الحافلات المُقلّة للعملة إلى مواقع إنتاج الفسفاط بمعتمدية المظيلة ولاية قفصة مستوى بلدية المكان، حاول عدد من الأشخاص منع الحافلات من نقل العملة وذلك بتحريض من المسؤول عن الحافلات المذكورة
وبإعتبار الوحدات الأمنية مكلفة بمرافقة العملة للحيلولة دون منعهم من ذلك من قبل بعض المحتجين، تولت جلب المسؤول المذكور إلى مركز الأمن الوطني بالمظيلة للتحري معه
وبتدخل من بعض العقلاء بالجهة تمّ إطلاق سراحه وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع، إلا أنّ ذلك لم يمنع حوالي 700 شخصا من التحول إلى المركز المذكور ورشق أعوانه بالحجارة في مرحلة أولى ثمّ حرقه بعد إنسحاب الوحدات الأمنية وذلك تجنبا للتصعيد